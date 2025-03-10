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Dünya
AA 10.03.2025 02:02

Hamas: Netanyahu ateşkes anlaşmasını engellemeye çalışıyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, İsrailli esirlerin hayatı pahasına ve kendi çıkarlarına uygun yeni yol haritası dayatma çabasıyla ateşkes anlaşmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

Hamas: Netanyahu ateşkes anlaşmasını engellemeye çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun bir yol haritası empoze etmeye çalışarak tüm dünyanın şahit olduğu anlaşmayı aksatmaya çabaladığını ifade etti.

​​​​​​​Netanyahu'nun İsrailli esirlerin hayatı pahasına; kişisel çıkarlarını gözeten yeni yol haritası dayatmaya çalıştığını belirten Rişk, bu konuda İsrailli esirlerin ailelerinin taleplerine de aldırış etmediğini aktardı.

Rişk, anlaşmanın maddelerini yerine getirmek ve ikinci aşamaya ilişkin müzakerelere başlamaktan başka bir yol olmadığını vurgulayarak, ertelemeye yönelik herhangi bir çabanın vakit kaybı olduğunu; esirlerin hayatıyla oynamak anlamına geldiğini belirtti.

Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin elektrik tedarikini durdurma kararını şiddetle kınayan Rişk, bu kararın, ucuz ve kabul edilemez bir şantaj siyasetiyle Filistin halkı ve direnişi üzerinde baskı oluşturmak adına Filistinlileri gıda, ilaç ve sudan mahrum bırakma adımından sonra geldiğini anımsattı.

Rişk, "Elektriğin kesilmesi, geçişlerin kapatılması, yardım ve yakıtların bölgeye girişinin durdurulması, Filistin halkının aç bırakılması toplu cezalandırma ve tam anlamıyla bir savaş suçu." ifadesini kullandı.

Katil İsrail Gazze'nin elektriğini kesmişti

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ı, esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

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