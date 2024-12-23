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Dünya
AA 23.12.2024 07:02

Hamas: Kemal Advan Hastanesi'nin hedef alınması eşi görülmemiş insanlık suçu

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki devam eden saldırıları ve Kemal Advan Hastanesi'nin hedef alınmasını "eşi görülmemiş insanlık suçu" olarak tanımladı.

Hamas: Kemal Advan Hastanesi'nin hedef alınması eşi görülmemiş insanlık suçu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinin sürekli bombalandığı, Kemal Advan Hastanesinin de siyonist saldırılarla hedef alındığı belirtildi.

Saldırıların "insanlığa karşı eşi benzeri görülmemiş suçlar" olarak nitelendirildiği açıklamada, "İşgal ordusu, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya bölgelerine odaklanarak Gazze'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerini acımasızca bombalamaya ve sistematik bir şekilde yıkıma devam ediyor. Saldırılarını barınma merkezleri, okullar ve özellikle Kemal Advan Hastanesi üzerinde yoğunlaştırıyor" ifadesi kullanıldı.

Hastanenin hasta, yaralı ve sığınmacılardan boşaltılması yönünde tehditler savrulduğu aktarılan açıklamada, bunun "uluslararası sessizlik ve acizliğin gölgesinde, benzeri görülmemiş bir etnik temizlik ve zorla yerinden etme suçu" olduğu vurgulandı.

Katil İsrail'in saldırısında Kemal Advan Hastanesi ağır hasar aldı
Katil İsrail'in saldırısında Kemal Advan Hastanesi ağır hasar aldı

Açıklamada, Arap ve İslam dünyası ile tüm özgür halklara, hükümetlere, güçlere ve yapılara, "her türlü yöntemle Filistin halkını desteklemek, kutsallarını ve topraklarını işgalden kurtarma hakkına destek olmak için harekete geçme" çağrısında bulundu.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail'in saldırılarının cumartesi gününden bu yana aralıksız devam ettiğini aktarmıştı.

Ebu Safiyye, hastanenin kadın doğum ve yenidoğan bölümlerinin İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığını ifade etmişti.

Hastanenin "açıkça hedef alındığını" vurgulayan Ebu Safiyye, "Tüm dünya bizi duyuyor, fakat ne yazık ki çağrılarımız cevapsız kalıyor" şeklinde konuşmuştu.

Gazze'nin kuzeyinde kalan tek sağlık merkezi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin merkezinde yer alan Kemal Advan Hastanesine, ekim ayının ilk haftasından bu yana uygulanan saldırıların yanı sıra askeri kuşatma altında füze ve ateşli silahlarla onlarca kez saldırıldı.

Hastanede şu anda iki doktor ile az sayıda hemşireden oluşan sağlık personeli her şeye rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Hastane yetkilileri, İsrail'in sağlık merkezine artık bir "askeri hedef" gibi muamele ettiği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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