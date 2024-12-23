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Dünya
AA 23.12.2024 02:48

Trump: Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi

Trump, Ukrayna'daki savaşı en hızlı şekilde sona erdirmek istediğini belirterek, "Vladimir Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz" dedi.

Trump: Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi
[Fotograf: AA]

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Arizona'da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın korkunç bir savaş olduğu ve "milyonlarca" askerin bu savaşta hayatını kaybettiği değerlendirmesinde bulunan Trump, kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını savundu.

20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Trump, uzunca süredir Ukrayna'daki savaşı sona erdireceği ve Orta Doğu'daki savaşları bitireceği iddiasını dile getiriyor.

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