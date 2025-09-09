SICAK
Dünya
09.09.2025 20:48
09.09.2025 20:48
09.09.2025 20:50
SON GÜNCELLEME
09.09.2025 20:50
Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu duyurdu
Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Hamas
İsrail
Katar
Berlin'de 2 elektrik direğinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve işyeri elektriksiz kaldı
21:06
Ankara’da şüpheli tırlardan 6,1 ton kaçak tütün ele geçirildi
21:08
Gazze'deki hükümet: Gazze kentinde 1,2 milyondan fazla insan topraklarında direniyor
20:26
Cevdet Yılmaz: Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor
20:33
Berlin'de 2 elektrik direğinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve işyeri elektriksiz kaldı
20:07
Avrupa ülkeleri, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı
19:49
Sason balına coğrafi işaret tescili
İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına özel gösteri
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu duyurdu
Berlin'de 2 elektrik direğinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve işyeri elektriksiz kaldı
Avrupa ülkeleri, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı
Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı