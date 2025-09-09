Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
Dünya
AA 09.09.2025 20:24

Berlin'de 2 elektrik direğinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve işyeri elektriksiz kaldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de iki elektrik direğinde çıkan yangın sonucunda yaklaşık 50 bin hane ve işyerinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Berlin'de 2 elektrik direğinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve işyeri elektriksiz kaldı
[Fotograf: Reuters]

Alman Haber Ajansı DPA'nın polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Berlin'in güneydoğusundaki Treptow-Köpenick ilçesinde sabah saatlerinde iki elektrik direğinde yangın çıktı ve kablolar zarar gördü.

Haberde olayda kundaklama şüphesi bulunduğu aktarılarak polisin, kasıtlı yangın çıkarıldığını varsaydığı ve faillerin benzin gibi yangın hızlandırıcı madde kullandığı bilgisini paylaştığı belirtildi.

Kentin güneydoğusunda 7 bölgede yaklaşık 50 bin hane ve işyerinin elektriksiz kaldığı ifade edilen haberde, trafik sinyalizasyonunun da elektrik kesintisinden etkilendiği aktarıldı.

Haberde, polisin olay yerinde incelemeyi sürdürdüğü aktarılırken, elektrik tedarik eden şirketin de halka yeniden elektrik sağlanması için çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Berlin İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, elektrik sağlanamayan söz konusu bölgelerden 112 acil yardım numarasına erişimin de sınırlı olduğu belirtilerek, bu konuda çözüm bulunmaya çalışıldığı, bazı yerlerde acil yardım noktalarının oluşturulduğu ifade edildi.

Öte yandan ülke basınındaki haberlerde, polisin olayla ilgili saldırıyı üstlenen aşırı solcu grubun, bir internet sayfasında yayımladığı bir mektubu incelediği bildirildi.

Almanya
