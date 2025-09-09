Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
Dünya
AA 09.09.2025 17:31

Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayarak bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı

Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları hakkında yeni bilgilerin gelmeye devam ettiğine işaret eden Guterres, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerde çok olumlu rol oynadığına dikkati çekti.

Guterres, "Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal eden bu saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, tüm tarafların kalıcı ateşkes sağlamaya odaklanması gerektiğini kaydetti.

Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirmişti.

Antonio Guterres Birleşmiş Milletler İsrail Katar
