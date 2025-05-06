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Dünya
AA 06.05.2025 13:28

Hamas: İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planı, esirleri feda etme yönünde bir karar

Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne işgali genişletme kararının esirlerini feda etmesi anlamına geldiğini belirtti.

Hamas: İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planı, esirleri feda etme yönünde bir karar

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını onaylamasına tepki gösterildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "yakalama kararı" bulunduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in"Gazze'deki sivillere karşı suç işlemek konusunda ısrarcı" olduğu kaydedildi.

Acıklamada, "İşgal (İsrail) hükümetinin Gazze'deki kara operasyonlarını genişletme planlarını onaylaması, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri feda etme yönünde açık bir karardır." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını 5 Mayıs'ta kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Planda, ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazmıştı.

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