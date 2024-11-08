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Dünya
AA 08.11.2024 00:07

Hamas: İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği iki katliamda 42 kişiyi öldürdü

Hamas, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği iki katliamda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas: İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği iki katliamda 42 kişiyi öldürdü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere Filistin halkına karşı katliamlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'de sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamın sonuncusunun Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı bir okulda yaşandığı ifade edildi. Bu katliamda 12 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da bir katliama imza attığı ifade edildi. Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 30'dan fazla sivilin öldüğü belirtildi.

Arap ülkeleri ve uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, "İşgalci Nazi ordusunun etnik temizlik düzeyindeki bu katliamları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine uyguladığı sıkı ablukayla birlikte gerçekleştiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü tüm bu katliamları ABD'nin himayesinde gerçekleştirdiği vurgulanırken Arap ülkeleri ve uluslararası topluma "Filistin halkına yönelik katliamların önüne geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Ayrıca İsrail'in akşam saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı BM okuluna düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

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