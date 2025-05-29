Hamas: İsrail, açık bir ilhak projesi kapsamında Filistin topraklarını Yahudileştiriyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria’da 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına onay vermesi, “suçlu işgalci yönetimin sahadaki fiili durumu dayatma yolunda ilerlediğinin bir başka kanıtı” olarak değerlendirildi.

Bunun, Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından yürütülen açık bir ilhak projesi olduğu ve Filistin topraklarının Yahudileştirilme adımlarının hızlandırıldığı ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine karşı, kınamanın ötesinde acil adımlar atma ve caydırıcı pratik önlemler alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "savaş suçu ve devam eden etnik temizlik oluşturan ilhak ve gasbı genişletme politikalarına son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1967'de işgal ettikleri Filistin toprakları üzerinde 22 yeni İsrail yerleşimi kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria genelinde gasbettiği Filistin toprakları üzerinde uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan 22 yeni yerleşim kurulmasını onaylamıştı.