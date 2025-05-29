İşgalci İsrail'den Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim kararı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1967'de işgal ettikleri Filistin toprakları üzerinde 22 yeni İsrail yerleşimi kurma kararı aldıklarını duyurdu.

Yasa dışı yeni yerleşim yerleri kurma kararının "İsrail'in varlığını tehlikeye atacak bir Filistin devleti kurulmasını önleyeceğini" savunan Smotrich, bir sonraki adımın "Batı Şeria'nın ilhakı" olacağını ileri sürdü.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, karara Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın öncülük ettiğini, bunun "bir nesilde bir defa" yapılacak bir hamle olduğunu dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda "dört yerleşim yeri kurulacağını" aktaran Netanyahu, bunun "Ürdün sınırını güvence altına alacağını" iddia etti.

Paylaşılan haritalarda, söz konusu 22 yasa dışı yerleşimin Batı Şeria geneline yayıldığı dikkati çekti.

İsrail 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanırken, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik adımlarını daha da artırdı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) hareketinin raporuna göre, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki toprak gaspı 2025'in ilk üç ayında 2024'ün toplamını geçti. Rapora göre, İsrail, Ocak-Mart 2025 döneminde 10 bin 503 yasa dışı yeni konutu onaylarken, 2024'te toplam rakam 9 bin 971 olarak kayıtlara geçti.

İsrail'deki aşırı sağcı partiler ve siyasiler, sık sık işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudilerin üstünlüğünü savunarak İsrail'in daha fazla toprak gasbetmesi ve Batı Şeria'yı ilhak etmesi gerektiğini dile getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Yasa dışı yerleşimlerde yaşayan bu İsrailliler, İsrail kanunlarına tabi tutuluyor. Buna karşın Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 3,4 milyon Filistinli, İsrail ordusunun işgali altında yaşıyor ve İsrail askeri yönetimine maruz kalıyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktaları, yol kapatmaları, Filistin beldelerine yönelik baskınları Filistinliler için hayatı dayanılmaz kılıyor. Bunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da Filistinlilerin maruz kaldığı diğer bir şiddet unsuru.