Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2025 22:49

Hamas: İşgalci İsrail, sözde yardım mekanizması ile Gazze’deki suçlarını artırdı

Hamas, İsrail’in ABD ile ortaklaşa yürüttüğü sözde yardım dağıtım mekanizması aracılığıyla Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik işlediği suçları artırdığını belirtti.

Hamas: İşgalci İsrail, sözde yardım mekanizması ile Gazze’deki suçlarını artırdı
[Fotograf: AA]

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de katliamların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli bir sistemin bir an önce devreye alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Sözde yardım dağıtım noktaları, sistematik bir soykırım politikasının parçası olarak, açlık ve aşağılanmayı yönetmek amacıyla kullanılan kasıtlı ölüm tuzaklarıdır." ifadelerine yer verildi.

"Suç işlenmeye devam ediyor; uluslararası koruma ve utanç verici sessizlik eşliğinde, insani hukuk ve normlar açıkça ihlal ediliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD-İsrail güdümünde Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında 516 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 799'unun yaralandığı, 39 kişinin ise kayıp olduğuna dikkat çekildi.

Soykırımcı İsrail Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında 29 günde 516 Filistinliyi öldürdü
Soykırımcı İsrail Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında 29 günde 516 Filistinliyi öldürdü

Hamas, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere (BM), “Katliamların durdurulması ve yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla, güvenli ve BM denetiminde bir mekanizmanın sağlanması için acil müdahale” çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “Siyonist savaş suçlularının yargılanması ve Gazze’de kuşatma altındaki iki milyondan fazla insana karşı yürütülen soykırım savaşına derhal ve kapsamlı şekilde son verilmesi" gerektiği vurgulandı.

İsrail, 27 Mayıs'ta ABD’nin desteğiyle ve BM’nin karşı çıkmasına rağmen, sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla sınırlı yardım dağıtım planını devreye soktu. Plan, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında uygulanıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin desteğiyle Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım suçlarını sürdürüyor. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın bu eylemlere son verilmesi yönündeki çağrılarını ve kararlarını da dikkate almıyor.

Bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 187 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. 11 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce insan yerinden edildi; kıtlık nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve büyük çaplı yıkım yaşandı.

İsrail, 18 yıldır Gazze Şeridi’ni abluka altında tutuyor. 2,4 milyon nüfusa sahip bölgede yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, evlerinin yıkılmasıyla birlikte evsiz kaldı.

ETİKETLER
ABD Hamas İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı: ABD ile meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi
22:59
ABD'de, İran'a saldırması nedeniyle Trump hakkında verilen azil tasarısı reddedildi
22:58
İsrail’de İran’ın misilleme saldırıları nedeniyle yaklaşık 39 bin hasar tazminat başvurusu yapıldı
22:49
İran Cumhurbaşkanı: ABD ile meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız
23:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı
22:35
ABD'nin doğusu aşırı sıcak hava dalgası altında
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
FOTO FOKUS
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ