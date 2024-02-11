Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2024 23:19

Hamas: Gazze'de bulunan onlarca şehidin naaşı İsrail'in "soykırım" hedefini gösteriyor

Hamas, İsrail güçlerinin Gazze şehrinde çekildiği bazı bölgelerde, cadde, sokak ve evlerde bulunan onlarca şehit naaşının, İsrail'in "soykırım" hedefini ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas: Gazze'de bulunan onlarca şehidin naaşı İsrail'in "soykırım" hedefini gösteriyor
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze kentinin Tel el-Heva ve Er-Rimal semtlerinden çekilmesinin ardından çoğu keskin nişancıların ateş açması sonucu öldürülen yaklaşık 100 şehit naaşının bulunması, bu oluşumun soykırım amacıyla izlediği suç yaklaşımını ortaya koyuyor." denildi.

İsrail'in "soykırım" hedeflediği ve Filistin halkını zorla göç ettirmek istediği vurgulanan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanına (UAD), "işlenen suçların belgelenmesi, saldırıların son bulması için bir karar alınması ve bu korkunç eylemlerin önüne geçmek için her türlü tedbirin alınması" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki bölgelerden kısmen çekilmesinin ardından bölgedeki Filistinliler ve sağlık ekipleri, cadde, sokak ve evlerden çok sayıda ceset çıkarmıştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, karadan işgal ettiği bölgelerden çekilirken geride çok sayıda ceset bırakıyor.

İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde, evlerin ağır hasarlı ya da yıkılmış olduğu, altyapının da büyük oranda tahrip edildiği görülüyor.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Stubb önde tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
Almanya'nın başkenti Berlin'in bazı bölgelerinde genel seçimler tekrarlandı
00:16
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
00:14
BM Raportörü Albanese: İsrail, UAD'nin kararlarını ihlal ediyor gibi görünüyor
00:11
Kabine bugün toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
00:06
Denizli'de asansörün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
00:06
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
FOTO FOKUS
Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi
Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ