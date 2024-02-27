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Dünya
AA 27.02.2024 00:50

Hamas, Avrupalı liderlerin İsrail'in Refah'a olası saldırısına karşı çıkmasından memnun

Hamas, Avrupa ülkeleri liderlerinin İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısına karşı çıkmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Hamas, Avrupalı liderlerin İsrail'in Refah'a olası saldırısına karşı çıkmasından memnun
[Fotograf: AA]

Hamas tarafından yapılan açıklamada, başta Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmak üzere Avrupa liderlerinin Refah'a yönelik bir saldırıyı reddettiği ve bu açıklamaların memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

Açıklamada, liderlerin söz konusu açıklamalarının, bu hükümetlerin, İsrail'e silah sağlamaya devam ettiği bir dönemde, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik bir saldırıya engel olma sorumluluklarını ortadan kaldırmadığına işaret edildi.

Açıklamada, AB'ye, İsrail'i, Filistin halkına yönelik savaşını sonlandırması için ciddi ve fiili pozisyonlar alma ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararları doğrultusunda hareket etme çağrısı yapıldı.

Scholz, 26 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, "Refah'a yönelik geniş çaplı bir operasyona karşı açık bir şekilde uyarıyoruz. Çok sayıda insan bu kente sığınmış durumda ve kaçacak başka alternatif yerleri de yok. Orada güvende de değiller. Bir insanlık felaketinin önlenmesi gerekiyor." demişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da 19 Şubat'ta İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırısı düzenleyeceği açıklamasından derin endişe duyduklarını söylemişti.

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