Hamas ateşkes anlaşması kapsamında yarın üç rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı

Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı belirtildi.

Listenin "kabul edildiği" belirtilen açıklamada, serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Hamas, esir takasını askıya almıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.