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Dünya
AA 14.02.2025 13:49

Trump, Rusya'nın "olası tavizleri" konusuna net yanıt vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde Ukrayna'nın daha fazla taviz vermesinin gerekebileceğini ima ederek Rusya'nın "olası tavizleriyle" ilgili soruya ise "Belki çok, belki hiç" diyerek net cevap vermekten kaçındı.

Trump, Rusya'nın "olası tavizleri" konusuna net yanıt vermedi
[Fotograf: AFP]

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılacak müzakerelerde Rusya'nın "olası tavizlerine" ilişkin soru üzerine Trump, müzakerenin sonuçlarının henüz belli olmadığı yanıtını verdi.

Trump, Rusya'nın "2022'de savaşı başlatmaktan dolayı pişmanlık duyduğunu", o dönem başkanlık yapmış olması durumunda böyle bir savaşın hiç başlamayacağını savundu.

Müzakerelerde Rusya'nın "belki çok fazla taviz vereceğini, belki de hiç vermeyeceğini" dile getiren Trump, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Ancak NATO söz konusu olduğunda yıllardır (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den bunu asla kabul etmeyeceklerini duyduğumu söyleyebilirim ve sanırım Ukrayna da bunu biliyordu çünkü Ukrayna hiçbir zaman NATO'da değildi ve yakın zamana kadar da olmak istemedi."

Savaşın sona erdirilebilmesi için iki tarafın da bazı adımlar atmasının gerekeceğini belirten Trump, Ukrayna'nın daha fazla "taviz" vermesinin gerekeceğini ima etti.

Trump, şunları söyledi:

"İlk günden beri Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den bile önce, Ukrayna'nın bir NATO üyesi olamayacağını söylediler. Bunu çok güçlü bir şekilde söylediler. Aslında savaşın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bunu (eski ABD Başkanı Joe) Biden da söyledi, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy de söyledi ve bence savaşın başlamasının sebeplerinden biri buydu. Ben bu bakış açısından yola çıkıyorum. Bence herkes bunu biliyordu."

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