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Dünya
AA 14.02.2025 11:42

ABD'li general, Meksika sınırına ilave birlikler konuşlandırılacağını söyledi

ABD'de Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory M. Guillot, karteller ve düzensiz göçmenlerle mücadele için güneydeki Meksika sınırına ilave birliklerin konuşlandırılacağını bildirdi.

ABD'li general, Meksika sınırına ilave birlikler konuşlandırılacağını söyledi

Senato Komitesinde yapılacak bütçe görüşmesi öncesinde değerlendirmelerde bulunan Guillot, Meksika sınırındaki kartellerin ABD'nin toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini tehdit ettiğini, karteller ve düzensiz göçmenlerle mücadele için güneydeki Meksika sınırında görev yapan asker sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Guillot, ABD'nin "Amerika Körfezi"nde henüz bir uçak gemisi bulunmadığını, ancak Sahil Güvenlik güçleriyle birlikte çalışacak ek kuvvetlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

ABD'li General, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin faaliyetlerini takip etmek için havadan gözetleme faaliyetlerinin de artırıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından halihazırda 1600 kişilik askeri birliği sınıra konuşlandıran Savunma Bakanlığının (Pentagon), yaklaşık 500 deniz piyadesini de gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin bir kısmının tutulacağı Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde görevlendirmesi yönünde karar aldığı biliniyor.

Söz konusu asker sevkiyatının tamamlanması sonrası 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump hükümeti döneminde, ABD sınır güvenliğini desteklemek için görevlendirilen ek asker sayısı yaklaşık 3 bin 600 olacak.

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

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