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Dünya
AA 02.04.2024 00:17

Hamas: Al Jazeera'nin yasaklanması gerçeklerin örtülmesi için bir intikam kararıdır

Hamas Hareketi, İsrail'in Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını yasaklayan kararı almasını "gerçeklerin örtülmesi için atılmış bir intikam girişimi olarak" niteledi.

Hamas: Al Jazeera'nin yasaklanması gerçeklerin örtülmesi için bir intikam kararıdır
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail meclisinin Al Jazeera'yı yasaklayan kararı kabul etmesine tepki gösterildi.

Kararın, Netanyahu'nun işlemiş olduğu korkunç suçlar ve gerçeklerin örtülmesi çabasını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Al Jazeera'nın yasaklanması gerçeklerin örtülmesi için bir intikam kararıdır." denildi.

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Açıklamada, "Bu intikamcı karar, faşist işgalin gazetecilere ve haber çalışmalarına uyguladığı kısıtlama, abluka ve terör hamleleri ve onlara karşı işlenen suç ve ihlallerin taçlandırılmasıdır." mesajı verildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kamuoyu ile basın kuruluşlarından Siyonizm tarafından işlenen suçların dünyaya duyurulması ve vahşi tutumlarının ortaya konması için işgal güçlerinin niyetlerini kınamaları talep edildi.

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