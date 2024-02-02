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Dünya
AA 02.02.2024 00:05

Hamas: ABD Temsilciler Meclisinin onayladığı tasarı taraflı ve düşmanca

Hamas, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde onaylanan "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve diğer Filistinli grupların üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan" tasarıyı "taraflı ve düşmanca" şeklinde niteleyerek kınadı.

Hamas: ABD Temsilciler Meclisinin onayladığı tasarı taraflı ve düşmanca

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisinin, FKÖ'ye ve diğer Filistinli gruplara mensup kişilerin siyasi bağları ve görüşleri nedeniyle ABD'ye girişini yasaklayan yasa tasarısını onaylamasını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Temsilciler Meclisinin onayladığı tasarının "Filistin halkına karşı alınmış düşmanca bir karar ve (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin Filistinlileri kısıtlama yaklaşımının devamı" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca "Siyonist düşmanın, Filistin halkına karşı kapsamlı savaşına hizmet eden bu taraflı karar, Biden yönetimini, Nazi işgalinin ortağı konumuna yerleştiriyor" ifadesine yer verildi.

ABD Temsilciler Meclisinde, Hamas ve İslami Cihad Hareketi mensuplarına yönelik ülkeye giriş yasağının FKÖ üyelerini kapsaması yönündeki kanun tasarısı için Kongrede oylama yapılmış, tasarı, 2 "hayır" oyuna karşı, 422 "evet"le kabul edilmişti.

Tasarının yasalaşması için Kongrenin üst kanadı ABD Senatosundan da geçmesi ve ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD, 2018 yılında da FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı almıştı.

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