Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 23:41

Haaretz: İsrail askerleri onay almaksızın Gazze'de Filistinlilere ait evleri ateşe veriyor

İsrail ordusunda görevli komutanların, askerlere, 7 Ekim'den bu yana saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki terk edilmiş evleri "yasal onay almaksızın" yakma emrini verdiği bildirildi.

Haaretz: İsrail askerleri onay almaksızın Gazze'de Filistinlilere ait evleri ateşe veriyor
[Fotograf: AP]

Konuya ilişkin haber İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlandı.

Habere göre İsrail askerlerinin saldırılarında Filistinlilere ait yüzlerce ev onarılamaz bir şekilde hasar gördü. İsrail askerleri son haftalarda, komutanlarının doğrudan talimatıyla gerekli "yasal izin" olmaksızın Gazze Şeridi'ndeki evleri ateşe vermeye başladı.

Bir süredir bu yöntemi kullanarak yüzlerce binaya zarar veren İsrail askerleri, yapıları içindeki tüm eşyalarla ateşe vererek kullanılamaz hale getiriyor.

Konuya dair açıklama yapan İsrail ordusu, onay alınmaksızın yapılan yıkım ve tahribatın inceleneceğini duyurdu.

Haaretz gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan İsrailli ordu yetkilisi ise yakılacak evlerin istihbarat bilgileri doğrultusunda seçildiğini öne sürdü.

Gazze'deki saldırılarda öne çıkan üç subay, Haaretz'e yaptığı açıklamada evleri ateşe vermenin yaygın bir uygulama haline geldiğini doğruladı.

Son zamanlarda sosyal medyada Gazze'de görevlendirilen İsrail askerlerinin Filistinlilere ait evleri yaktıkları görüntüler sıkça paylaşıldı.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İtalya Başbakanı Meloni'ye göre AB, tarım politikalarında "hatalar yapıyor"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:02
Santa Maria Kilisesi soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
00:36
Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:32
Çorum'da otomobil devrildi:1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
00:39
HSK'ya yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
00:27
Hollanda'da 15 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı
00:16
Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonda 15 kişi tutuklandı
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması'nda telefonla salondakilere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması'nda telefonla salondakilere seslendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ