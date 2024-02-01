Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 22:44

Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski Direktörü Carmi Gillon, insani felaketin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'nde "bir intikam savaşı" yürüttüklerini söyledi.

Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
[Fotograf: AA]

"Kanal 12" televizyonuna konuşan Gillon, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarına ilişkin, "Biz bir intikam savaşına girdik ve yaşadığımız olaylar karşısında bu tamamen meşru" ifadesini kullandı.

İsrail'in söz konusu saldırılarıyla Hamas'ın büyük darbe aldığını savunan Gillon, Gazze Şeridi'nde bir güç boşluğu doğması halinde bunu yine Hamas'ın dolduracağını belirtti.

Gillon, Gazze'deki savaşın "sona erdiğine" işaret ederek, ordunun artık Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri getirmek için sahada çalışması gerektiğini ve "askeri baskının esirleri getirmek için tek yöntem olduğunu" söyledi.

Hamas'ın saldırısı İsrail'in istihbarat başarısızlığı

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği "sürpriz" saldırıyı "bir istihbarat başarısızlığı" olarak tanımlayan Gillon, "7 Ekim'i kimse hayal edemezdi. İsrailliler 2006'daki Lübnan savaşından itibaren tüm savaşlarını dışarıdan gelen roket ve füzeler üzerine yaptı. Bugüne kadar topraklarının işgalini, esir alınmayı ve bu biçimde öldürüleceklerini düşünmedi." diye konuştu.

Gillon, Gazze'deki savaşın devam etmesiyle Hamas'ın hazırlıklarının ortaya çıktığını ve "istihbarat başarısızlığının devasa olduğunun anlaşıldığını" ifade etti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'de sivillerin sığındığı kente "kara saldırısı" sinyali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
İtalya Başbakanı Meloni'ye göre AB, tarım politikalarında "hatalar yapıyor"
22:54
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
22:44
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'de sivillerin sığındığı kente "kara saldırısı" sinyali
22:34
Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu
22:30
İtalya'da çiftçiler traktörleriyle Milano kentine gelerek protesto düzenledi
22:28
Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi yakınında su, yiyecek ve ilaçtan yoksun 30 bin kişi bulunuyor
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ