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Dünya
AA 01.03.2024 19:24

Hamas: 13 çocuğun açlıktan ölmesi, insanlığın alnına çalınan utanç lekesidir

Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 13 çocuğun açlıktan ölmesinin, insanlığın alnına çalınan utanç lekesi olduğunu belirtti.

Hamas: 13 çocuğun açlıktan ölmesi, insanlığın alnına çalınan utanç lekesidir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hamas, Sağlık Bakanlığının, Gazze ve kuzeydeki diğer kentlerde yaklaşık 13 çocuğun yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle öldüğünü duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Çocukların açlıktan ölmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumun, "çocukları açlıktan koruma görevindeki başarısızlığının ilanı" olduğu kaydedildi.

"Bu, insanlığın alnına çalınan bir utanç lekesidir ve modern çağda gerçekleşen tehlikeli bir emsaldir." ifadesi kullanılan açıklamada, BM ile uluslararası yardım kuruluşlarına başta kuzeydekiler olmak üzere Gazze'deki siviller ile çocukları kurtarmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İnsani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin halkına karşı soykırım ve etnik temizlik uygulayan İsrail'in direktiflerine boyun eğmeme çağrısı yapılan açıklamada, yardım kuruluşlarından, bir felaketin önüne geçmek için tıbbi ve gıda yardımlarını mümkün olan en kısa sürede Gazze'ye ulaştırmaları istendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kemal Advan Hastanesinde 4 çocuğun daha açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölen çocukların sayısının 13'e yükseldiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin durmasının, 700 bin kişinin idama mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

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