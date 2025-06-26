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Dünya
AA 26.06.2025 14:05

Hamaney: Bize yönelik saldırılara ABD üslerini tekrar hedef alarak yanıt vereceğiz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarıyla başlayıp ABD'nin de dahil olduğu çatışmalar sonrasında, uzun bir aranın ardından ilk kez video mesaj yayınladı.

Hamaney: Bize yönelik saldırılara ABD üslerini tekrar hedef alarak yanıt vereceğiz

Devlet televizyonu, Hamaney’in video mesajını yayımladı.

İsrail’in saldırısının başlamasından bu yana üçüncü defa yayımlanan mesajında Hamaney, İsrail’e karşı bir zafer kazandıklarını savunarak, “Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu.” ifadesini klulandı.

Hamaney, “Amerikan rejimi, girmezse, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan bir savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı.” dedi.

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırdığını belirten Hamaney, uluslararası mahkemelerde bunun hesabının sorulacağını ancak ABD'nin birşey elde edemediğini söyledi.

Hamaney, İran’ın kazandığını savunarak, “İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika’nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey.” ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca kendilerine yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.

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