ABD'de kargo gemisinde çıkan yangın söndürülemedi: 3 binden fazla araç sulara gömüldü

New York Times'ın ABD Sahil Güvenliği açıklamasına dayandırdığı haberine göre, "Morning Midas" kargo gemisinde 3 Haziran'da yangın çıktı.

Çin-Meksika seferini düzenleyen Liberya bandıralı gemide çıkan yangın sonrası mürettebat ilk yardım çağrısı yaptı.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri kargo gemisine yangının çıkmasından 1 hafta sonra ulaşabildi.

Yangın söndürülemedi

Kurtarma müdahalelerinde 22 kişilik mürettebat tahliye edildi. Gemideki yangın ise söndürülemedi.

3 hafta boyunca denizde sürüklenen "Morning Midas" bu hafta başında Alaska'nın Adak kentinin yaklaşık 720 kilometre güneybatısında alabora oldu.

182 metre uzunluğundaki gemi, kargosundaki 3 bin 48 araçla birlikte yaklaşık 5 bin metre derinliğe battı.

Geminin kayıtlı olduğu Londra merkezli "Zodiac Maritime" firması olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhtemel sızıntı

Olayın, Kuzey Pasifik bölgesinde deniz seyrüsefer güvenliğini bozabileceği, gemideki 1800 tondan fazla yakıtın sızıntı potansiyeli taşıdığı aktarılıyor.

ABD Sahil Güvenliği Batı Alaska ve Arktika Bölgesi Komutanı Christopher Culpepper, yaptığı açıklamada, "Olası kirlilik belirtilerine karşı müdahale için Zodiac Maritime ile yakın çalışıyoruz." dedi.

Yangının, gemi kargosundaki elektrikli araçlardan kaynaklanmış olabileceği iddia ediliyor.