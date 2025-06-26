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Dünya
AA 26.06.2025 11:44

ABD’de yolcu uçağı, motorundaki arıza nedeniyle havalimanına acil iniş yaptı

ABD’de Amerikan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, motorundan duman ve alev çıkmasının ardından Las Vegas'taki havalimanına acil iniş yaptı.

ABD’de yolcu uçağı, motorundaki arıza nedeniyle havalimanına acil iniş yaptı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Amerikan Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Airbus A321" tipi, "AA1665" sefer sayılı uçağın, Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’ndan Kuzey Carolina’daki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra motorunda mekanik sorun saptandığı duyuruldu.

Uçağın kalkış yaptığı Las Vegas'a geri dönmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, 153 yolcu ile 6 kişilik mürettebat arasında herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği aktarıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve arıza giderilene kadar uçağın hizmet dışı bırakıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda uçağın sağ motorundan duman ve alev yükseldiği görülüyor.

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