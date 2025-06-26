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Dünya
AA 26.06.2025 09:55

Katil İsrail yardım bekleyenlere saldırdı: 21 Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırıları sonucu aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail yardım bekleyenlere saldırdı: 21 Filistinli öldü

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