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AA
HABER GİRİŞ
26.06.2025 09:55
, 26.06.2025 09:56
SON GÜNCELLEME
26.06.2025 09:56
Katil İsrail yardım bekleyenlere saldırdı: 21 Filistinli öldü
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırıları sonucu aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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