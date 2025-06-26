ABD, Rusya ile Ukrayna’ya müzakere çağrılarını sürdürecek

Rubio, NATO Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Politico’ya verdiği mülakatta, ABD'nin İran’daki üç nükleer tesise yönelik saldırısı, NATO Zirvesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın başından beri 80 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini, Ukrayna'nın kayıplarının daha az olduğunu kaydeden Rubio, "Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz. Kanlı, yıkıcı ve anlamsız bir savaş ancak taraflar, halen ilerleme kaydetme yönünde bir istek göstermedi. Bu nedenle müzakere çağrılarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rubio, bazı ülkelerin Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar uygulaması yönünde ABD’ye baskı yaptıklarına dikkati çekerek, "Eğer herkesin istediği gibi Rusya’ya daha fazla yaptırım uygular, onları tamamen ezersek ateşkes konusunda onlarla konuşma yeteneğimizi muhtemelen kaybederiz. O zaman onlarla kim konuşacak?" değerlendirmesinde bulundu.