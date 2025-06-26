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Dünya
AA 26.06.2025 13:48

Fransa: İsrail istikametindeki İran'a ait 10'dan az İHA'yı etkisiz hale getirdik

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İsrail istikametindeki İran'a ait 10'dan az insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Fransa: İsrail istikametindeki İran'a ait 10'dan az İHA'yı etkisiz hale getirdik

Lecornu, Orta Doğu'daki duruma ilişkin dün akşam Ulusal Mecliste düzenlenen oturumda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katkı sağlamadığını dile getiren Lecornu, saldırı halinde meşru savunma gerekçesiyle ülkesinin bölgedeki üslerini savunduğunu söyledi.

Lecornu, ülkesinin hava savunma sistemleri ile konuşlandırılmış Fransız Rafale savaş uçaklarının, İran'a ait 10'dan az İHA'yı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Fransız Bakan, X hesabından yaptığı açıklamada, bu İHA'ların İsrail istikametinde olduğunu ifade etti.

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