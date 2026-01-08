Hafif Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
Dünya
AA 08.01.2026 16:46

Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğu duyuruldu

Suriye'nin Halep ilinde terör örgütü YPG'nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarda bölgeden tahliye olan sivil sayısının 142 bine ulaştığı duyuruldu.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye ordusunun YPG'ye yönelik operasyon başlatacağını duyurarak sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'yi terk etmesi istemesinin ardından 142 bin sivil çıkış yaptı.

Halep Merkez Müdahale Komitesi'ne dayandırılan haberde, "Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10'u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yerinden edilmiş insanların akışı devam ediyor."ifadeleri yer aldı.

⁠Halep’teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istemişti.

Suriye
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
