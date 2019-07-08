Olay saat 20.00 sıralarında Halep'in Çobanbey ilçe merkezinde meydana geldi.

El Bab ilçesi emniyet müdürlüğünde polis şefi olarak görev yapan bir emniyet görevlisinin aracına YPG/PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlama sonrası olay yerinde evinin önünde oturan bir sivil ölürken, biri polis 2 kişi de ağır yaralandı. Çevredeki bazı ev ve işyerlerinde hasar meydana geldi.

Olay sonrası bölgede operasyon başlatıldı.

Türkmen nüfusun yoğunlukta olduğu Çobanbey ilçesi 2017 yılının Şubat ayında terör örgütü DEAŞ’tan temizlendikten sonra Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne geçmişti.

Haber: Bülent Çulçuoğlu