Tarih 16 Mart 1988...

Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in talimatıyla Irak’ın Süleymaniye kenti hedef alındı, 8 uçak Halepçe ilçesine kimyasal bomba yağdırdı.

5 binden fazla kişi öldü

"Kanlı cuma" olarak da bilinen o gün, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yüzlerce çocuk annesiz babasız büyüdü.

Katliam kurbanları bu yıl da törenle anıldı, Halk hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlığı ziyaret etti, anıta çelenk koydu.

Halepçe katliamının üzerinden tam 33 yıl geçmesine reğmen o acı hala unutulmadı. Hayatını kaybedenlerin anısında bir müze yapıldı. Her yıl 16 Mart tarihinde hem Halepçeliler hem de yöre halkı bu müzeyi ziyaret ediyor.

[Hayatını kaybedenlerin anısına yapılan müze]

"18 yakınımı kaybettim"

Katliamda yakınlarını kaybeden bir vatandaş, "Eşim ve 2 çocuğumla 18 yakınımı kaybettim. Neden hepsi aynı anda, neden hepsi bir anda..." dedi.

Katliam sırasında orada bulunan bir kadın ise şunları söyledi:

"Uçak yağmur gibi bomba yağdırıyordu. Evimiz harap olmasın diye Allah'a dua ettik. Bir çocuğum vardı ve 2 aylık hamileydim. Evden tek parça kıyafet çıkaramadık."

Halepçe Soykırımı

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, 1 Mart 2010'da Halepçe Katliamı'nı "soykırım" olarak tanımıştı.