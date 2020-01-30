Hafter'in öldürdüğü çocuklar
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Libya'da 2 gün önce Hafter'e bağlı güçlerin bombardımanında, sokakta oynayan 4 çocuk hayatını kaybetti. Ancak bu ne ilk ne de son olacak gibi görünüyor. Hafter'in 2014'ten beri yürüttüğü saldırılarda çok sayıda çocuk öldü veya yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Libya’da geçen salı günü darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçlerin bombardımanı, 4 çocuğun hayatına mal oldu.
Trablus'un Hadba El Bedri bölgesinde sokakta oyun oynarken bombardımana yakalanan 4 çocuktan 2'si olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer 2 çocuk ise tedavi için kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Bu durum 6 yıldır böyle.
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteğini arkasına alarak 2014’ten bu yana saldırılarını sürdüren Hafter, çok sayıda çocuğun ölümüne neden oldu.
Etiketler: ölüm Libya darbeci general halife hafter çocuk ölümleriSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 16:15