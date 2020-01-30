Libya’da geçen salı günü darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçlerin bombardımanı, 4 çocuğun hayatına mal oldu.

Trablus'un Hadba El Bedri bölgesinde sokakta oyun oynarken bombardımana yakalanan 4 çocuktan 2'si olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer 2 çocuk ise tedavi için kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu durum 6 yıldır böyle.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteğini arkasına alarak 2014’ten bu yana saldırılarını sürdüren Hafter, çok sayıda çocuğun ölümüne neden oldu.