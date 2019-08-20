Libya’da 4 nisandan itibaren uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki başkent Trablus’u ele geçirmek için saldıran Halife Hafter milisleri, 5’inci ayına giren saldırılarında herhangi bir ilerleme sağlayamadı.

Hafter milisleri, Trablus’un güneyindeki cephelerde UMH birlikleri karşısında başarısız saldırılarını sürdürürken, Trablus’un doğusundaki Misrata kentine de hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

Trablus önlerinde uzun süredir başarısız olan Hafter milisleri, sivil yerleşim yerlerini, sağlık merkezlerini, çatışma bölgelerinden uzakta olan ambulansları ve okulları hedef alıyor.

Fransız Le Monde gazetesi de Libyalı uzman Tarek Megerisi ile gerçekleştirdiği röportajda bu duruma dikkat çekiyor.

"Hafter'in imajı zedelendi"

Tarek Megerisi, Hafter’in başkent Trablus önlerinde başarısız olmasının imajını zedelediğini belirterek, bu durumun Hafter’in saldırılarında tırmanma ve şiddeti artırma şeklinde kendisini gösterdiğini aktarıyor.

Tarek Megerisi’ye göre, Trablus saldırısının uzaması ve saldırıların başarısız olması ülkenin doğusunda bazı bölgelerde etkin olan Hafter’e karşı hoşnutsuzlukların artmasını da beraberinde getiriyor.

Hastaneler ve sağlık çalışanları doğrudan hedef alınıyor

Öte yandan Libya'da Hafter'in sivil alanlara yönelik saldırılarında her geçen gün artış gözleniyor.

Hastane, ambulans ve diğer sivil alanlar, sıcak çatışmaların sürdüğü alanlardan uzakta yer almalarına rağmen hedef olmaktan kurtulamıyor.

Hafter milisleri, şuana kadar hastane ve sağlık çalışanlarını 37 defa hedef aldı.

Bunlardan 4'ünü savaş uçakları ile, 33'ünü ise top atışlarıyla vurdu.

11 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Misyonunu da sağlık çalışanlarının Hafter güçlerince hedef alınmasına tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "içler acısı saldırılarda" 19 hastane, 19 sivil ve askeri ambulansın hedef olduğu, 11 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Hafter milisleri okullara da saldırı düzenliyor. Başkent Trablus'un güneyindeki Ez-Zuhur Okuluna geçtiğimiz hafta saldırı düzenlendi. Okulların tatil olması sayesinde can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, okulda büyük çaplı maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Marzuk kentinde siviller vuruluyor

Ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentinde Hafter destekli milisler ile Tabu kabilesi arasında çatışmalar yaşanıyor.

Bu ay başında Hafter milislerinin bir düğüne düzenlediği hava saldırısında 45 kişi yaşamını yitirmiş, 55 kişi de yaralanmıştı.

Marzuk Belediyesi, sivillerin bombalanarak öldürülmesinin sorumluluğunu Hafter'e yüklerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Arif Nayid'i de saldırıların önünü açmakla suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği de (AB) saldırıyı kınayan açıklamalar yaparak, bunun savaş suçu mesabesinde olduğunu kaydetmişti.

Göçmen merkezi vurulmuştu

Hafter milislerinin sivilleri hedef alması ilk defa olmuyor. Hafter'e bağlı savaş uçakları geçen ay başkent Trablus'un doğusundaki Tecura göçmen barınağını vurmuştu.

Saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

BAE'nin desteği sürüyor

Ancak her ne kadar Libya içerisinde Hafter’e yönelik tepkiler artsa da bazı ülkeler Hafter’i desteklemeye devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa savaşın başından beri Hafter’e destek vermeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Misrata’ya hava saldırısı düzenleyen BAE’ne ait bir insansız silahlı hava aracı (SİHA) daha UMH’nin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. UMH SİHA’nın denize düştüğünü açıklarken, bunun son haftalarda düşürülen ikinci BAE SİHA’sı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Al Ahrar, Eanlibya, AA