Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Uluslararası Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Trablus saldırılarına karşı başlattığı Öfke Volkanı Operasyonu, Halife Hafter milislerine ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor.

UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, Batı Bölgesi Ortak Operasyon Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, hava kuvvetleri, Hafter milislerinin başkent Trablus’a saldırılarda etkin olarak kullandığı Cufra Hava Üssü’nü vurdu.

Başkent Trablus’un güneydoğusunda yer alan Cufra Hava Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hafter milislerine sağladığı Wing Loong insansız hava araçlarının (İHA) merkezi. Bu üsten kalkan İHA’lar hem Trablus’ta sivil yerleşim yerlerini hem de sivil uçuşların yapıldığı Mitiga Uluslararası Havalimanı’nı bombalıyor.

Açıklamaya göre, sabaha karşı yapılan saldırıda Cufra Hava Üssü’nde bulunan ve Hafter milislerinin Libya’nın batısına taşınmasında da kullanılan, mühimmat dolu Ilyushin Il-76 kargo uçağı vuruldu.

Hava savuma sistemi imha edildi

Öte yandan üste bulunan ve BAE tarafından Hafter milislerine teslim edilen hava savunma sistemi de imha edildi.

İHA komuta merkezi vuruldu

UMH’ye bağlı birliklerin Hafter milislerine verdirdiği zayiat bununla da sınırlı değil.

UMH’ye bağlı hava kuvvetleri, birinci operasyondan saatler sonra tekrar Cufra Hava Üssü’nü hedef aldı.

UMH hava kuvvetleri, ikinci hava akınında Hafter milislerinin kullandığı İHA’ları hedef aldı. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Wing Loong insansız hava araçlarının yönetildiği komuta merkezi ve hangarlar tamamen yok edildi.

Afrika'dan gelen desteğe rağmen ilerleme sağlayamıyor

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Hafter milisleri, stratejik önemdeki Giryan kentinde UMH karşısında hezimete uğradı. Arap basınında yer alan bilgilere göre, Sudan ve diğer Afrika ülkelerinden Hafter'e destek için asker götürüldü.

Ancak BAE sponsorluğunda yapılan bu destek de Hafter'in sahada ilerlemesine katkı sağlamadı.

Geçen pazar günü Trablus'a ikinci büyük saldırı emrini veren Hafter, şimdiye kadar hiçbir cephede ilerleme kaydedemedi.

Sahada ilerleme yok, vaat var

General Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da verdiği saldırı emrinden bu yana pek çok yenilgi almasına rağmen çarşamba günü yaptığı açıklamada, liderlik ettiği güçlerin zafer kazanmasının yakın olduğunu öne sürdü.

Hafter, Bingazi'deki Er-Racme bölgesinde bulunan komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak" dedi.

"Hafter'in hitabına cevap"

Hafter'in bu açıklamasına UMH'den cevap gecikmedi. Öfke Volkanı Operasyonu, Batı Bölgesi Ortak Operasyon Odası’ndan bugün yapılan operasyonların açıklamasına, "Hafter'in hitabına cevap olarak" sözleriyle başlandı.

Kaynak: TRT Haber, Libyaakhbar