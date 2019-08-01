Libya'da başkent Trablus'a saldıran Halife Hafter milisleri, hastaneleri, sağlık çalışanlarını ve sivil yerleşim yerlerini vurmayı sürdürüyor.

Hafter milisleri son olarak salı günü Trablus'un güneyindeki El-Zetarine sahra hastanesini hedef aldı.

Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok uluslararası kuruluş tarafından Libya'da tek meşru güç olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise Hafter'in hastaneleri hedef almasının soruşturulmasını talep ediyor.

UMH Sağlık Bakanı Ahmid bin Ömer, Giryan ve Ali bin Asker hastanelerinin saldırılarda büyük zarar gördüğünü belirterek, "Bütün sahra hastanelerimiz ve çalışanlarımız doğrudan defalarca hedef alındı. Uluslararası kuruluşların sorumluları bulmak için harekete geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Hastaneler ve sağlık çalışanaları doğrudan hedef alınıyor

Öte yandan Libya'da Hafter'in sivil alanlara yönelik saldırılarında her geçen gün artış gözleniyor.

Hastane, ambülans ve diğer sivil alanlar, sıcak çatışmaların sürdüğü alanlardan uzakta yer almalarına rağmen hedef olmaktan kurtulamıyor.

Hafter milisleri, şuana kadar hastane ve sağlık çalışanlarını 37 defa hedef aldı.

Bunlardan 4'ünü savaş uçakları ile, 33'ünü ise top atışlarıyla vurdu.

Hafter milislerinin bu saldırılarında 11 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 33 sağlık çalışanı ise yaralandı.

Son olarak pazartesi günü Vadi Rabi bölgesinde Hafter güçleri bir ambülansı hedef almıştı. Saldırıda bir sağlık çalışanı yaşamını yitirmişti.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının hafta sonu Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda ise 3'ü doktor 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Libyalı kaynaklar, saldırıların doğrudan ve bilerek yapıldığını aktararak, saldırıyı düzenleyen Hafter milislerinin yargılanması çağrısı yapıyor.

Libya'da Hafter yeni saldırı hazırlığında

Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Hafter, harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Giryan kentini kaybetmesinin ardından yeni bir saldırıya başlayacağı yönünde mesajlar veriyor.

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülke içindeki tüm aktörleri bir araya getirecek ulusal konferansa hazırlanırken Hafter, 4 Nisan'da "sürpriz" bir hamleyle Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermişti.

Başkenti savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalarda denge iki buçuk aylık sürede pek bozulmamıştı.

Ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Al Jazeera