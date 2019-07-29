Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vadi er-Rebi bölgesinde bir ambulansı hedef alan Hafter milislerinin siciline, bir savaş suçu daha eklenmiştir." denildi.

Ambulansta bulunan bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtilirken, saldırının ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Hafter güçleri, aradan geçen yaklaşık dört ayda yaşadıkları kayıpların ardından, sivil noktalara yönelik saldırılarını arttırdı.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının hafta sonu Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 3'ü doktor 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya'da Hafter yeni saldırı hazırlığında

Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Hafter, harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Giryan kentini kaybetmesinin ardından yeni bir saldırıya başlayacağı yönünde mesajlar veriyor.

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülke içindeki tüm aktörleri bir araya getirecek ulusal konferansa hazırlanırken Hafter, 4 Nisan'da "sürpriz" bir hamleyle Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermişti.

Başkenti savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalarda denge iki buçuk aylık sürede pek bozulmamıştı.

Ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA