Bilim insanları, Antarktika ve Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakalarının küresel ısınmanın etkisiyle parçalanmak üzere olduğunu açıkladı.

Bu, New York gibi pek çok kıyı kentini su altında bırakacak küresel deniz seviyesinin yükselmesini tetikleyecek.

Bunun olmasını önlemek için Science Advances'te bir makale yayınlayan bilim insanları, Batı Antarktika kıyılarındaki iki buzulun üzerine 12 bin rüzgar türbinini yerleştirmeyi, deniz suyunu yüzeye pompalayarak yapay kar haline getirmeyi önerdi.

Çalışmanın ortak yazarı Anders Levermann'a göre yapay kar, buzulları ağırlaştıracak ve stabiliteyi artıracak. Deniz seviyesinde iki santim düşüşe neden olacak şekilde 10 yıllık bir süre içinde 7.4 trilyon ton kar kalacak.

CNBC, Arizona Eyalet Üniversitesi fizikçisi Steven Desch'in Antarktika için benzer yenileme planları olduğunu açıkladı.

Antarktika buz yönetimi stratejisi, deniz buzunun yüzeyine su püskürtmek için rüzgarla çalışan su pompaların kullanılması gerektiğini; bunun buzu donduracağını ve kalınlaştıracağını söyledi.

Kaynak: Reuters