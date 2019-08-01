Nikaragua Sağlık Bakanlığından yayımlanan açıklamada, bu yıl dang humması nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve doğrulanmış dang humması vakası sayısının 2 bin 232 olduğu belirtilerek halk, salgına karşı uyarıldı.

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, hükümetin, dang humması virüsünü bulaştıran "Aedes aegypti" türü sivrisineklerin yayılmasına karşı mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Murillo, yetkililerin, dezenfeksiyon ve sivrisineklerin üreme alanlarını yok etme çabalarını artırdığını ifade etti.

Virüs nedeniyle bu yıl yaklaşık 55 bin kişinin hastalandığından endişe ediliyor.

Çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor

Dang humması virüsü, insanlara "Aedes aegypti" türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA