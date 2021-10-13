Peru polisi güvercini kurtarmak için sıra dışı bir yol denedi. Polisler bir bıçağı küçük bir drona bantladı.

Kenarında bıçak bulunan dronu uçuran polisler ipi bıçakla kesti. Güvercin özgürlüğüne kavuştu.

Sıra dışı kurtarma operasyonu

Olaydan yara almadan kurtulan güvercin, bacağına bağlı ip yüzünden uçamadığı için yere indi.

Polisler güvercini bacağındaki ipten de kurtararak hayvan barınağına götürdü.