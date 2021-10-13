Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 00:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Güvercini dronla kurtardılar
Elektrik kablosunda asılı kalan güvercini dronla kurtardılar. İlginç kurtarma operasyonu Peru'da gerçekleşti. Bacağındaki ip yüzünden elektrik kablosunda asılı kaldı.
Peru polisi güvercini kurtarmak için sıra dışı bir yol denedi. Polisler bir bıçağı küçük bir drona bantladı.
Kenarında bıçak bulunan dronu uçuran polisler ipi bıçakla kesti. Güvercin özgürlüğüne kavuştu.
Sıra dışı kurtarma operasyonu
Olaydan yara almadan kurtulan güvercin, bacağına bağlı ip yüzünden uçamadığı için yere indi.
Polisler güvercini bacağındaki ipten de kurtararak hayvan barınağına götürdü.
Etiketler: Peru
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