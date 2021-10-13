Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi raporuna göre iklim değişikliği ülkede daha büyük kuraklıkları, yangın ve kasırga felaketlerini meydana getirecek.

İklim değişikliğinin ABD'ye maliyeti bu yıl 105 milyar dolara yaklaştı.

Ülkede bu yıl içinde her biri en az 1 milyar dolara mal olan 18 hava ve iklim felaketi meydana geldi.

Kasırga bütçeyi de sarstı

Ağustosta ülkenin kuzeydoğusu ile Louisiana eyaletini vuran Ida kasırgası 64 buçuk milyar dolarla bu yıl en fazla zarara yol açan felaket oldu.

1980'lerde 82 gün olan felaketler arasındaki ortalama süre ise son beş yılda ortalama 18 güne düştü.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi raporunda iklim değişikliğinin daha büyük sıcaklık dalgalarını, kuraklıkları, yangın ve kasırga felaketlerini meydana getireceği ifade edildi.

Washington, iklim değişikliği ile mücadele için eylem planları hazırlıyor.

Biden yönetimi 2030 yılında ülkede satılan otomobillerin yarısının elektrikli olması hedefini ortaya koydu.