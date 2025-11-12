Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2025 13:18

Gürcistan: Düşen askeri kargo uçağıyla ilgili soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, ülkesinde düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı ile ilgili uluslararası soruşturma ekibi oluşturduklarını ve ekipte Türk yetkililerin de bulunduğunu belirterek, "Soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor." dedi.

Gürcistan: Düşen askeri kargo uçağıyla ilgili soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor
[Fotograf: AA]

Geladze, Gürcistan'ın Signagi bölgesinde düşen TSK'ya ait askeri nakliye uçağıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve hayatını kaybeden askerler için taziye dileğinde bulunduğunu belirten Geladze, bölgede arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ile yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Geladze, "Uluslararası soruşturma ekibi oluşturduk. Ekipte Türkiye'den yetkililer de yer alıyor. Onlar tüm gece boyunca olay yerinde çalıştı ve soruşturma sürecine aktif şekilde katıldı." dedi.

Geladze, "Soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor. Aşamalar ilerledikçe kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaza nedenine ilişkin değerlendirmede bulunmak için henüz erken olduğunu söyleyen Geladze, "Uçağın parçaları geniş bir alana yayılmış durumda. Bu nedenle Gürcistan Silahlı Kuvvetleri de çalışmalara destek veriyor çünkü insan gücü bu süreçte çok önemli." şeklinde konuştu.

Geladze ayrıca Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani'nin de bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiğini aktardı.

{iligli-haber-925592}

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Kazada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.

ETİKETLER
Gürcistan Şehit Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Uydu görüntülerine göre İsrail, ateşkes sonrası Gazze'de 1500'den fazla binayı yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:33
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü
14:22
Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatı 152 milyon doları aştı
14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
14:40
Milli SİHA'lar Afrika'da güvenlik ve istikrara katkı sağlıyor
13:45
Şehidimizin babası Mehmet Özcan: En büyük tesellim şehit babası olmam
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Şehidimizin babası Adil Kandemir: Vatan sağ olsun
Şehidimizin babası Adil Kandemir: Vatan sağ olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ