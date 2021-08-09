Garibaşvili, başkent Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen "Batı'nın değerlerine ve ülkenin çıkarlarına odaklanmış dış politika: 10 yılın vizyonu, 10 hedef" konulu tanıtım programına katıldı.

Expo Georgia Fuar merkezindeki açılışta konuşan Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan'ın ikili iş birliği ve stratejik ortaklığını değerlendirerek "Türkiye ile stratejik bir ortaklığımız var ve doğal olarak Türkiye ile dostluk ve iş birliğine büyük önem veriyoruz." dedi.

Haziran başında Türkiye'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında iki ülkenin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDKS) toplantısının 2021 yılın sonunda gerçekleşmesine karar verdiklerini aktararak "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdim ve onun inisiyatifi ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi yılın sonunda düzenlenecek." dedi.