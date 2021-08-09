ABD’nin etkin olduğu "tek kutuplu dünya düzeninin sonu geldi mi?" sorusu uzun süredir akıllarda.

Amerikan uluslararası ilişkiler dergisi National Interest, konuyu bir makalede ele aldı.



Makalede soğuk savaş döneminin ardından ABD öncülüğündeki tek kutuplu dünya düzeninin artık değişmeye başladığı vurgulandı.

Dergi, Afganistan ve Irak işgallerinde ABD’nin galip gelememesine dikkat çekti;

Washington'ın Orta Doğu’da, özellikle de Suriye, Yemen ve Libya’daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Ankara, Moskova ve Tahran'a bıraktığına vurgu yapıldı.

Bu unsurların yanı sıra Çin’in dünya çapındaki yükselişine engel olunamaması ve ABD’nin hasımları ile başarısız yakınlaşma girişimleri ABD’nin eski gücünü kaybettiğinin kanıtları olarak gösterildi.

Makalede tek kutuplu dünya düzeni sonrası nasıl bir düzenin geleceği de incelendi.



Bu göre ABD, Çin ve Rusya’nın başını çektiği çok kutuplu ya da 2 kutuplu çeşitli sistemler gündemde.

Birbirleri arasında rekabet halinde olan sistemlerden hangisinin egemen olabileceğinin ise onlarca yıl sürebilecek bir çekişmenin ardından belli olabileceği belirtiliyor.