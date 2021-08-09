Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İtalya'da kundakçı, kameraya yakalandı
İtalya'da kırsal alanda yangın çıkaran bir kişi, bölgeye yerleştirilen gizli kamera tarafından görüntülendi.
Olay, Napoli kentine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Montesarchio'da yaşandı.
Otluk yerde yangın çıkaran kişi, bölgeden hızla uzaklaştı.
Söz konusu görüntüleri paylaşan İtalyan Jandarması, yakalanan kundakçının tutuklandığını bildirdi.
Yangınlarda artış
İtalyan İtfaiyesi, bu yıl 15 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında orman yangınlarına müdahalelerde yüzde 70'lik artış yaşandığını bildirdi.
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