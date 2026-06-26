Açık 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2026 11:18

Güney Kore'ye ait 8 gemi daha Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptı

Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasının ardından bölgede bekleyen Güney Kore bağlantılı 8 gemi daha boğazdan geçti.

Güney Kore'ye ait 8 gemi daha Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Denizcilik Bakanlığı yetkilileri, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore bağlantılı gemilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD-İsrail'in şubattaki saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 26 gemiden 13'ünün dün çıkış yapmasının ardından, 8'inin daha bugün güvenli şekilde boğazdan ayrıldığını bildirdi.

Son geçişlerle birlikte boğazda bekleyen Güney Kore bağlantılı gemi sayısı 5'e düştü.

Güney Kore dün Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 26 gemiden 13'ünün çıkış yaptığı duyurmuştu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı Güney Kore İran ABD
Sıradaki Haber
Avrupa, son 30 yılda dünya genelinde "en hızlı ısınmanın" yaşandığı bölge oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
İstanbul'da ikili eğitim oranı yüzde 19'a düşürüldü
11:53
Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu yarın kapatılacak
11:52
MSB, Azerbaycan ordusunun 108. kuruluş yılını kutladı
11:47
Hizbullah: İsrail koşulsuz çekilmeli, Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek
11:42
Böcek ailesi davasında sanıkların 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
11:36
Kumar bağımlılığı toplumu tehdit ediyor
Harran'daki kazılarda görev alan kardeşler tarihi gün yüzüne çıkarıyor
Harran'daki kazılarda görev alan kardeşler tarihi gün yüzüne çıkarıyor
FOTO FOKUS
Yedi kıta aynı çatı altında
Yedi kıta aynı çatı altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ