Paris'te aşırı sıcaklar nedeniyle kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, başkentteki hastanelerin doluluk oranında doyum noktasına ulaştığını belirtti. Hastaneye yatışlardaki artışın önüne geçmek için yeni tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Faure, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı acilen azaltmak zorunda olduklarını ifade etti.

Fransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist de Paris'teki ambulans servislerinin son 24 saat içinde normalin dört katı daha fazla kalp krizi vakası bildirdiğini, bu vakalar arasında gençlerin de bulunduğunu açıkladı.

Yasağın kapsamı ve uygulanacağı saatler

Cuma günü öğlen saatlerinde başlayacak olan açık alanda alkol tüketimi yasağı, ertesi sabah saatlerine kadar devam edecek ve hafta sonu boyunca aynı saatlerde tekrarlanacak.

Söz konusu kısıtlama, açık oturma alanı bulunan restoran ve kafeleri kapsamayacak.

Mağazalardan yapılan paket alkol satışı ise akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar tamamen durdurulacak.

Kent yönetimi, iki milyon Parislinin bu süreçle başa çıkabilmesi için okulları tatil etmek ve parkları gün boyu açık tutmak gibi ek önlemler de aldı.

Sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı

Paris'te hava sıcaklığının haziran ayı rekorunu kırarak 41 dereceye yaklaşması hayatı durma noktasına getirdi.

Sıcaklıklar nedeniyle Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi gibi dünyaca ünlü turistik mekanların çalışma saatleri kısaltılırken, ülke nüfusunun büyük bölümünü kapsayan 44 milyondan fazla kişi için en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi.

Nehir sularının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla ülkede faaliyet gösteren iki nükleer reaktörün çalışması durduruldu.

Meteoroloji yetkilileri, bunaltıcı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor.