Avrupa, son 30 yılda dünya genelinde "en hızlı ısınmanın" yaşandığı bölge oldu

Kennedy, Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Avrupa'da gördüğümüz sıcaklık çok şiddetli ve her geçen gün rekorlar kırıldığını görüyoruz." ifadesini kullanan Kennedy, İspanya ve Fransa'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde olduğunu, Fransa'da 50'den fazla ilde "kırmızı alarm" verildiğine işaret etti.

İngiltere'nin tarihteki en sıcak haziran ayını yaşadığını vurgulayan Kennedy, şunları kaydetti:

"Bizi bu tür rekor sıcaklıklar kadar endişelendiren şey de gece sıcaklıkları. Gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu durum söz konusu olduğunda insanlar her gün yaşadığı sıcaklardan gece boyunca kurtulma şansı bulamıyor. Bu da onlara ekstra stres yüklüyor. İşte o zaman insanların, özellikle de çok gençler, yaşlılar, hamileler ve açık havada çalışmak zorunda olan insanlar gibi savunmasız gruplardan kişilerin hastalanıp öldüğünü görmeye başlıyoruz. Bu sıcaklık sadece rekor kırmıyor, aynı zamanda potansiyel olarak çok tehlikeli. Farkında olmamız gereken şey bu."

"Sıcaklıkta uzun vadeli bir artış olduğunu da biliyoruz"

Gelecek günlerde sıcak hava dalgalarını öngörmeye imkan tanıyan hava tahminlerinin olmasını iyi bir durum olarak niteleyen Kennedy, bu sayede hayat kurtarmaya yardımcı olan ve insanları koruyan adımlar atabildiklerini dile getirdi.

Kennedy, "Sıcaklıkta uzun vadeli bir artış olduğunu da biliyoruz. Avrupa, son 30 yılda en hızlı ısınma yaşandığını gördüğümüz bölge. Avrupa genelinde ortalama sıcaklıklarda yaklaşık 2 derecelik artış yaşandı. Ayrıca aşırı sıcaklıklarda da artış olduğunu görüyoruz. Bu da iklim değişikliğiyle bağlantılı. Dolayısıyla bu artışın uzun vadeli itici gücü atmosferde biriken sera gazı emisyonlarıdır. Sera gazı salmaya devam ettiğimiz sürece bu eğilim devam edecek ve bu çok açık bir sinyal." ifadelerini kullandı.

Hava tahminlerinin 7 veya 10 gün öncesine kadar öngörüde bulunabildiğini aktaran Kennedy, kısa vadede sıcak hava dalgasının etkisinin sürdüğünü ve yaz mevsimi boyunca da süreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Kennedy, "Mevsimsel tahminler, ortalamanın üzerinde sıcak bir yaz görme olasılığımızın yüksek olduğunu gösteriyor. Sıcak hava dalgalarıyla bunun başlangıcını zaten gördük. Mevsimsel tahmin, hava tahminleriyle aynı şekilde çalışmıyor. Sadece genel eğilimlere bakıyor. Bu genel eğilim, ortalamanın üzerinde sıcak bir yaz yönünde." dedi.

"Bunun arka planında iklim değişikliğinden kaynaklanan ısınma da var"

Kennedy, şöyle konuştu:

"Avrupa üzerinde Omega blokajı olarak adlandırılan ve her iki yanında alçak basınç bulunan bir yüksek basınç sistemi var. Bu da havayı üst üste yığıyor ve bu hava aşağı inerek ısınıyor. Bu nedenle bulut oluşumunu engelleyen bir sıcaklık artışı görüyoruz, bu da daha fazla güneş ışığının içeri girmesine ve yüzeyin daha da ısınmasına neden oluyor. Ayrıca alçak ve yüksek basınç rüzgarlarının etkileşimi de söz konusu. Bu rüzgarlar, Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya, Avrupa'nın güneyinden kuzeyine daha yüksek sıcaklıkta hava taşıyor. Yani tüm bu faktörler bir araya gelerek bir sıcak hava dalgası oluşturuyor. Ancak bunun arka planında iklim değişikliğinden kaynaklanan ısınma da var."

Temelde iklim değişikliğiyle bağlantılı birkaç derece daha fazla sıcaklık görüldüğüne de işaret eden Kennedy, henüz bu tür özel bir sıcak hava dalgasına dair herhangi bir analiz yayınlanmadığının altını çizdi.

Kennedy, "Ancak geçmişte iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının birkaç derece arttığını gördük. Tüm bu faktörler bir araya gelerek bu tür rekor kıran sıcaklıkları yaratıyor. Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde aşırı sıcaklıklar açısından çok net bir eğilim var. Daha sık, yoğun ve uzun süren aşırı sıcaklık olayları görüyoruz. Bu durum küresel ölçekte geçerli. Bu, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından çok açık bir şekilde insan kaynaklı etkenlere bağlanıyor." ifadelerini kullandı.

"2003'teki sıcak hava dalgası sırasında Avrupa genelinde yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetmişti"

Aşırı sıcaklık nedeniyle birçok insanın öldüğüne değinen Kennedy, son dönemde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan ölümlere dair henüz kesin rakamlar görmediğini aktardı.

Kennedy, "2003'teki sıcak hava dalgasını hatırlarsak, ki bu olay detaylı bir şekilde incelendi, üzerinden 23 yıl geçti. O sıcak hava dalgası sırasında Avrupa genelinde yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetmişti. Yani sıcak hava dalgalarıyla ilişkili çok yüksek ölüm sayıları görüyoruz. Ancak durumun tam boyutunu anlamadan önce bu verilerin toplanması ve işlenmesi zaman alıyor." diye konuştu.

Ulusal meteoroloji servislerinden gelen hava durumu uyarılarına ve tavsiyelere dikkat edilmesi çağrısında bulunan Kennedy, genel tavsiyeler olarak günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında güneş ışığından uzak durma, düzenli olarak su içme, serin yerlerde durma ve savunmasız kişileri kontrol etme gibi tavsiyelerde bulundu.

Kennedy, İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinin (MeteoSwiss) de şiddetli hava sıcaklığı uyarısında bulunduğunu anımsatarak, MeteoSwiss'in tavsiyelerine kulak verilmesi çağrısında bulundu.