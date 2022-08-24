Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de son 40 yılın en düşük doğum oranı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Güney Kore'de bu yılın nisan-haziran döneminde son 40 yılın en düşük doğumu oranı görüldü. Ölümler ise şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
Yonhap haber ajansına göre, nisan-haziran döneminde ülke genelinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,3 düşüşle 59 bin 961 bebek doğdu.
Bunun 1981'den beri söz konusu dönemde görülen en düşük doğum oranı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Buna karşılık, ülkede ölüm oranlarında bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış görüldü.
Ölüm sayısının 90 bin 406’yla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı Güney Kore'de nüfusun son 32 ayda azaldığı açıklandı.
Etiketler: Güney Kore
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