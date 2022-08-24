Vietnam Plus'ın haberine göre, Güneydoğu Asya ülkesinde iki yılın ardından ilk kez insanlar toplu taşıma araçları ve sağlık tesisleri gibi yüksek riskli ortamlar dışında kapalı mekanlarda maske takmayacak.

Bakanlık ayrıca, aşı olmayan turistler için de kurallarda değişikliğe giderek, gelecek haftadan itibaren 7 günlük karantina şartını kaldırıyor.

Ülkede bu yılın başlarında seyahat kısıtlamaları dahil olmak üzere pek çok COVID-19 kısıtlaması kaldırılmıştı.

Nüfusunun yüzde 90'ından fazlası aşılanan Singapur, dünyada COVID-19 ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor.