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Dünya
AA 14.08.2023 13:05

Güney Kore'de nesli tükenen dişi aslan, kafesinden kaçmasının ardından öldürüldü

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang eyaletinin Goryeong bölgesindeki bir çiftlikten kaçan ve "nesli tükenmekte olan" türler listesindeki dişi aslan, ormanlık alanda vurularak öldürüldü.

Güney Kore'de nesli tükenen dişi aslan, kafesinden kaçmasının ardından öldürüldü
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, dişi aslanın yaşadığı çiftliğin sahibi, kafesin arka kapısının açık bulunduğunu ve aslanın kaçtığını fark ettiklerinde polise haber verdiklerini belirtti.

"Nesli tükenmekte olan türler" listesindeki aslanın bulunması için başlatılan operasyonda, aralarında polislerin, itfaiye personelinin ve bölge avcılarının bulunduğu 159 kişi görev aldı.

Yerleşim alanlarına kaçma riski bulunan aslanın, etkisiz hale getirilmesinin zaman alacağı gerekçesiyle öldürülmesine karar verildi.

Olayın polise haber verilmesinden yaklaşık bir saat sonra çiftliğe yakın ormanlık alanda bulunan aslan, vurularak öldürüldü.

Bölge yetkilileri, yalnızca büyükbaş hayvan yetiştirme ruhsatı bulunan turistik hayvan çiftliğinde aslanın kayıt dışı şekilde yetiştirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan CNN'in haberine göre, Daegu Bölgesel Çevre Ofisinden yetkililer, dişi aslanın "nesli tükenmekte olan tür" kaydının bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), aslanları, 2014'te "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne almıştı.

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