Neung-hoo, park, müze, halka açık park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağını, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağını söyledi.

Güney Kore'de COVID-19 vaka sayısı 10 bin 793'e yükselirken, can kaybı 250'ye ulaşmıştı.

Tayland'da kısıtlamalar hafifletildi

COVID-19 vaka sayısının düşük seyrettiği Tayland'da bazı bölgelerde kısıtlamalar hafifletildi.

Başkent Bangkok'ta halk, yeniden açılan parkların keyfini çıkardı.

Restoranlarda, müşteri sayısının azaltılması ve yemek masaları arasındaki mesafelerin 1,5 metreye çıkarılması gibi çeşitli önlemler alındı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 2 bin 969'a yükselirken, salgın sebebiyle 54 kişi yaşamını yitirmişti.

Bangladeş'te 1 günde 665 vakaya rastlandı

Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde 665 COVID-19 vakası tespit edildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam oldu.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 9 bin 455'e yükselirken, salgın sebebiyle 177 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te, salgınla ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının COVID-19'a yakalanması endişeye yol açmıştı.

Bangladeş Tıp Derneği Başkanı Dr. Mustafa Celal Muhiddin, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, aralarında 392 doktor, 191 hemşire ve 298 tıbbi personelin bulunduğu 881 sağlık çalışanının COVID-19'a yakalandığını söylemişti.